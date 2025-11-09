شركة “بلو أوريجن” تستعد لإطلاق مهمة لوكالة “ناسا” إلى المريخ

afp_tickers

2دقائق

تستعد شركة “بلو أوريجن” للفضاء المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس لإجراء الرحلة الثانية لصاروخها العملاق “نيو غلين” الأحد، في خطوة جديدة في المنافسة مع شركة “سبيس إكس” المملوكة لإيلون ماسك لاستكشاف المريخ.

تتمثل مهمة هذا الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا في حمل مسباري “بلو” و”غولد” الفضائيين من طراز “إسكابايد” التابعين لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إلى محيط الكوكب الأحمر لدراسة تاريخ مناخه وتمهيد الطريق لاحتمال استكشافه بشريا.

وسيكون الإطلاق أيضا بمثابة اختبار حاسم لتحديد ما إذا كانت “بلو أوريجن” قادرة على استرداد محركاتها، وهو ما سيمثل إنجازا تكنولوجيا كبيرا للشركة الأميركية.

من المقرر إطلاق الصاروخ من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في غضون 88 دقيقة اعتبارا من الساعة 14,45 بالتوقيت المحلي (19,45 ت غ).

وإذا تأخر إطلاقه بسبب الظروف الجوية أو مشكلة فنية، فقد يكون التأجيل صعبا نظرا للإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يوما.

في سبيل تقليل ازدحام المجال الجوي مع توقف دفع رواتب مراقبي الحركة الجوية، ستحدّ هيئة الطيران الفدرالية من إطلاق الصواريخ التجارية بدءا من الاثنين.

وقد حظيت الرحلة الأولى لصاروخ “نيو غلين” في كانون الثاني/يناير بإشادة واسعة لنجاحها في وضع عشرات الأطنان من المعدات في المدار.

لكن شركة “بلو أوريجن” فشلت في إنزال القسم الأول من الصاروخ على منصة في المحيط الأطلسي.

وتمثل هذه الرحلة الجديدة فرصة أخرى للشركة لتحقيق هذا الإنجاز الذي نجحت شركة “سبيس إكس” فقط في تحقيقه حتى الآن.

وتخوض الشركتان سباقا تجاريا محموما، مع إطلاق وكالة “ناسا” مناقصة لمهماتها إلى القمر.

مدو/ح س/ود