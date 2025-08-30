The Swiss voice in the world since 1935
شركة “سبيريت إيرلاينز” الأميركية تتقدم بطلب الحماية من الإفلاس مجددا

أعلنت شركة الطيران الأميركية سبيريت إيرلاينز الجمعة أنها ستتقدم بطلب الحماية من الإفلاس، بعدما تقدمت بطلب مماثل في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لكنها قالت إنها ستواصل عملياتها.

وأعلنت شركة سبيريت إيرلاينز المنخفضة الكلفة إفلاسها للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في حين أعلنت في آذار/مارس أنها أكملت صفقة إعادة هيكلة مع الدائنين لتقليص ديونها بحوالى 800 مليون دولار.

وقالت الشركة ومقرها في فلوريدا في طلبها الجديد إنها “تتوقع مضاعفة جهودها” لإعادة تصميم شبكتها و”تعديل حجم أسطولها” والسعي لأن تكون أكثر كفاءة من حيث الكلفة.

وأوضحت الشركة في بيان أن “الفصل 11 (من قانون الإفلاس) سيوفر لشركة سبيريت الأدوات والوقت والمرونة لمواصلة المحادثات الجارية مع مؤجريها ودائنيها وأطراف أخرى للقيام بتحول مالي وتشغيلي للشركة”.

وفي نيسان/أبريل، استبدل الرئيس التنفيذي السابق تيد كريستي بديف ديفيس الذي انضم إلى شركة سبيريت من شركة صن كانتري إيرلاينز.

وقال ديفيس “بينما نمضي قدما، يمكن للعملاء مواصلة الاعتماد على سبيريت لتوفير خيارات سفر عالية القيمة وربطهم بالأشخاص والأماكن الأكثر أهمية بالنسبة إليهم”.

ونجحت شركة الطيران المنخفضة الكلفة في تعزيز حصتها في سوق الطيران في مرحلة ما بعد كوفيد، لكنها واجهت منافسة متزايدة من شركات طيران أخرى.

وفي العام 2022، حاولت شركة فرونتير إيرلاينز المنافِسة القيام بعملية اندماج بقيمة 2,9 مليار دولار مع سبيريت. ثم قدمت شركة جيت بلو، وهي شركة منافسة أخرى، عرضا أكثر ربحية، لكن الصفقة لم تتم بعدما أشارت السلطات إلى مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار.

الم/الح

