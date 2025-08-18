The Swiss voice in the world since 1935
شركة “سواتش” تسحب إعلانا أثار جدلا عبر مواقع التواصل في الصين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تقدّمت شركة “سواتش” السويسرية المصنّعة للساعات باعتذار وسحبت إعلانا يظهر فيه عارض أزياء يشدّ زاويتي عينيه الخارجيتين، بعدما أثارت الصورة اتهامات بالعنصرية ودعوات لمقاطعة منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

واعتبر مستخدمو الإنترنت أنّ حركة “شدّ العينين لتبدو مائلة” التي قام بها عارض الأزياء الآسيوي هو تصرف ينطوي على العنصرية.

وفي منشور عبر انستغرام ومنصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” السبت، قالت “سواتش” إنها سحبت المادة الترويجية من مختلف أنحاء العالم متفاعلة “مع الانتقادات الأخيرة بشأن طريقة تصوير عارض الأزياء” في الإعلان.

وكتبت الشركة “نعتذر بشدة عن أي إزعاج أو سوء فهم قد تسببت به هذه الصورة”.

لكن، لم يكتفِ مستخدمون كثيرون للإنترنت بردّ الشركة، واستمروا في الدعوة إلى مقاطعة ماركات “سواتش” التي تشمل بلانبان ولونجين وتيسو.

اتهم مستخدم لمنصة “ويبو” يتابع حسابه أكثر من مليون شخص الشركة بـ”العنصرية ضد الصينيين”، واقترح معاقبة الشركة من جانب الهيئات الناظمة.

واتهم آخرون “سواتش” بالتمييز المتعمد، ودعوا المستهلكين إلى مقاطعة منتجاتها.

وكتب مستخدم آخر “لقد انهارت صورة الماركة. هل تعتقد سواتش أنها تستطيع الاعتذار وإنقاذ كل شيء؟ الأمر ليس بهذه البساطة”.

تُعدّ الصين إحدى أكبر أسواق مجموعة “سواتش”.

ولكن كحال عدد كبير من الماركات الغربية الفاخرة الأخرى، واجهت شركة تصنيع الساعات صعوبة في الحفاظ على النمو، مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتوجّه المستهلكين نحو ماركات أسعار منتجاتها مقبولة.

في تموز/يوليو، أعلنت المجموعة عن انخفاض بنسبة 11,2% في صافي المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وقالت إن هذا التراجع “يُعزى حصرا” إلى تباطؤ الطلب في الصين.

سام/رك/غ ر

