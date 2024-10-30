شركة “طيران الرياض” تعلن طلب شراء 60 طائرة إيرباص

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أعلنت شركة “طيران الرياض” السعودية الجديدة الأربعاء، أنها طلبت شراء 60 طائرة ضيقة البدن من إيرباص، استعدادا لتسيير أولى رحلاتها العام المقبل.

وقالت الشركة التي تأسست العام الماضي، في بيان، إنها توصلت إلى “اتفاق لشراء 60 طائرة إيرباص من طراز +A321neo+ ذات الممر الواحد في أحدث خطوة نحو رحلتها الأولى في العام 2025”.

ويرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الطيران عنصر أساسي في أجندة الإصلاح “رؤية 2030” لتنويع مصادر اقتصاد الدولة المعتمد على النفط، بهدف زيادة حركة المرور السنوية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد.

وأعلن بن سلمان عن إنشاء شركة “طيران الرياض” في آذار/مارس 2023. وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التابع لصندوق الثروة السيادية السعودي.

والصفقة التي أُعلن عنها الأربعاء، هي ثاني عملية شراء كبيرة لشركة “طيران الرياض”، بعدما وافقت العام الماضي على شراء 39 طائرة “بوينغ دريملاينر” عريضة البدن، مع خيار شراء 33 طائرة أخرى.

وقال البيان إن الصفقة الجديدة ترفع إجمالي طلبات الطائرات للشركة إلى 132 وتضع الشركة في وضع يسمح لها بعمليات طيران فعالة لتحقيق طموحاتها المتمثلة “في 100 وجهة بحلول عام 2030”.

ركب/ع ش/نور