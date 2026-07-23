شركة “فلاي ناس” السعودية تطلب 25 طائرة من “إيرباص”

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تواصلت إعلانات طلبيات شراء الطائرات الأربعاء لصالح مجموعة “إيرباص” في معرض فارنبره الجوي الدولي في المملكة المتحدة، وسجلت 25 طائرة لشركة الطيران السعودية المنخفض الكلفة “فلاي ناس”.

وأعلنت الشركة الأوروبية في بيان أنها وقّعت اتفاقا بشأن 20 طائرة إضافية من طراز A321neo وخمس طائرات إضافية من طراز A330-900.

وأشارت إلى أن “فلاي ناس” تواصل توسيع أسطولها المؤلف بالكامل من طائرات “إيرباص”، لتصل طلبياتها الإجمالية المؤكدة لطائرات “إيرباص” إلى 235.

ويضم هذا الأسطول حاليا 67 طائرة.

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية في بيان أن “زيادة حجم الطلبات المؤكدة ستعزز من قدرة طيران ناس في الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم دوره كشريك لوجستي رئيسي في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للسياحة والسفر”.

هه/الح/ملك