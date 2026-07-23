The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شركة “فلاي ناس” السعودية تطلب 25 طائرة من “إيرباص”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تواصلت إعلانات طلبيات شراء الطائرات الأربعاء لصالح مجموعة “إيرباص” في معرض فارنبره الجوي الدولي في المملكة المتحدة، وسجلت 25 طائرة لشركة الطيران السعودية المنخفض الكلفة “فلاي ناس”.

وأعلنت الشركة الأوروبية في بيان أنها وقّعت اتفاقا بشأن 20 طائرة إضافية من طراز A321neo وخمس طائرات إضافية من طراز A330-900.

وأشارت إلى أن “فلاي ناس” تواصل توسيع أسطولها المؤلف بالكامل من طائرات “إيرباص”، لتصل طلبياتها الإجمالية المؤكدة لطائرات “إيرباص” إلى 235.

ويضم هذا الأسطول حاليا 67 طائرة.

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية في بيان أن “زيادة حجم الطلبات المؤكدة ستعزز من قدرة طيران ناس في الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم دوره كشريك لوجستي رئيسي في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للسياحة والسفر”.

هه/الح/ملك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية