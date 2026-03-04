The Swiss voice in the world since 1935
شركة “كوسكو” الصينية للشحن البحري تعلّق أنشطتها في الخليج

أعلنت شركة “كوسكو” الصينية العملاقة للشحن التي تشغّل أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم، بأنها ستعلّق اعتبارا من الأربعاء خدماتها من وإلى بلدان خليجية بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية والعراق والكويت.

وتعد الشركة المملوكة للدولة والتي تتخذّ من شنغهاي مقرا، من بين عدة مجموعات شحن كبرى علّقت أنشطة السفن في مضيق هرمز، الممر المائي الرئيسي لنقل النفط والغاز في العالم.

أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة الكاملة على المضيق الأربعاء بينما أطلقت إسرائيل موجة ضربات جديدة على العاصمة الإيرانية.

وقالت “خطوط كوسكو للشحن” في بيان “في ضوء النزاعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط والقيود الناجمة عنها على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز”، قررت “كوسكو” “تعليق جميع الحجوزات الجديدة.. للطرق ذات الصلة بأثر فوري وحتى إشعار آخر”.

وأوضحت بأنه تم إيقاف حجوزات عالمية جديدة موجّهة للبحرين والعراق والكويت وأجزاء من الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

واستُثنيت جدّة بالسعودية وخورفكان والفجيرة في الإمارات من قرارات التعليق إذ يمكن الوصول إليها من دون المرور عبر مضيق هرمز.

وأكدت “كوسكو” أنها تتابع عن كثب التطورات في الشرق الأوسط.

أعلنت شركات شحن عملاقة أخرى بينها “ميرسك” و”شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة” وقف العمليات في المنطقة.

ميا/لين/ص ك

