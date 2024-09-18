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شركة “ميسترال ايه آي” الفرنسية تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي قادر على معالجة الصور

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أعلنت شركة “ميسترال ايه آي” الفرنسية الثلاثاء عن أول نموذج ذكاء اصطناعي لها متعدد الوسائط، يحمل اسم “بيكسترال 12 بي” وقادر على معالجة الصور المقدمة من المستخدمين.

وأطلقت الشركة الفرنسية رسميا النموذج من خلال منشور عبر مدونتها، بعد أن طُرح عبر الإنترنت الأربعاء.

وعلى عكس النماذج التي صدرت في السابق، “بيكسترال 12 بي” قادر على استيعاب الصور المقدمة من المستخدمين ورصد نصوص وتحليلها. وبحسب الشركة، يمكن للنموذج معالجة مختلف أنواع الصور (PDF،jpeg …)

ويختلف مبدأه عن الذكاء الاصطناعي القادر على إنشاء صور من نص، على غرار “ميدجورني”.

يمكن الوصول إلى “بيكسترال 12 بي” من خلال موقع “ميسترال لا بلاتفورم” وكذلك عبر برنامج المحادثة “لو تشات” الذي تم إطلاقه في بداية العام.

كما أعلنت الشركة الفرنسية عن أسعار جديدة لاستخدام نماذجها المختلفة، بالإضافة إلى نسخة جديدة من طرازها “ميسترال سمول”. 

مع “بيكسترال 12 بي”، تواصل “ميسترال” التنافس مع نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركات الأميركية الكبرى، على غرار “تشات جي بي تي 4″ (اوبن ايه آي) و”جيميناي” (غوغل).

وعبّرت شركة “ميسترال ايه آي” التي أُنشئت في نيسان/أبريل 2023 وكان مؤسسوها الفرنسيون الثلاثة يعملون لدى “ميتا”، بشكل دائم عن رغبتها في توفير خيار بديل لنماذج الشركات التكنولوجية الأميركية الجديدة.

منغ-كف/رك/ب ح 

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