شركة أرامكو السعودية تعلن ارتفاع أرباحها بنحو 44% في الربع الثاني من 2026 رغم الحرب في الشرق الأوسط (بيان)

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أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة الثلاثاء ارتفاع أرباحها بنحو 44 بالمئة في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط لارتفاع أسعار النفط الخام.

وذكرت شركة أرامكو العملاقة، المملوكة أغلب أسهمها للدولة، في بيان أن صافي الدخل في الربع الثاني من عام 2026 بلغ 122,6 مليار ريال سعودي (32,7 مليار دولار)، مقارنة بـ 85 مليار ريال (22,67 مليار دولار) لنفس الربع من عام 2025.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في بيان الشركة “على الرغم من اضطراب الإمدادات غير المسبوق في مضيق هرمز، فإننا نواصل تأكيد قدرتنا في المحافظة على استمرارية الأعمال بالاستفادة من قاعدة أصولنا المتنوعة والبنية التحتية الاستراتيجية التي يعززها التخطيط على مدى عقود، ومن هذه الأصول خط أنابيب شرق-غرب، وطاقة التخزين، وفُرض التصدير. مما مكّننا من مواصلة الإنتاج والنقل والتصدير”.

وخط أنابيب النفط الخام بين الشرق والغرب ينقل النفط من الحقول السعودية إلى مرافئ التصدير على البحر الأحمر.

وجاءت نتائج الربع الثاني في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مسار الحرب في الشرق الأوسط، التي هزّت أسواق الطاقة العالمية، إذ واصلت أسعار النفط الخام تقلبها صعودا وهبوطا بين جولات متقطعة من القتال والمفاوضات.

وما زال عبور شحنات النفط والغاز مضيق هرمز الاستراتيجي معرقلا، في حين أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، الشهر الماضي فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر.

وتداولت أسعار النفط عند مستويات أعلى بكثير خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

لكن بعد استبعاد البنود الاستثنائية، بلغ صافي الدخل المعدّل 125,1 مليار ريال سعودي (33,4 مليار دولار).

وكانت توقعات المحللين لصافي الدخل المعدل في الربع الثاني تشير إلى متوسط ربح قدره 31,16 مليار دولار، وذلك استنادا إلى تقديرات خارجية شملت 12 توقعا.

دس-هت/خلص