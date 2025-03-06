شركة أميركية خاصة تستعد لتكرار إنجازها بإطلاق مركبة نحو القمر

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بعد أن دخلت التاريخ عندما أصبحت في العام الفائت أول شركة خاصة تهبط مركبة لها على القمر، تأمل شركة “إنتويتيف ماشينز” الأميركية في تكرار إنجازها الخميس، بعد أيام قليلة من نجاح عملية إنزال روبوت أميركي آخر على سطح القمر.

وسيحاول المسبار “أثينا” Athena اعتبارا من الساعة 17,32 بتوقيت غرينتش، الهبوط بسلاسة على سطح القمر.

والأحد، حققت شركة “فايرفلاي ايروسبايس” الأميركية إنجازا مماثلا، مما يؤشر إلى التسارع المستمر في عمليات استكشاف الفضاء، على خلفية اللجوء المتزايد إلى الشركات الخاصة.

قبل أن تنجح شركة “إنتويتيف ماشينز” في إنزال روبوتها “أوديسيوس” على سطح القمر في شباط/فبراير 2024، لم يحقق هذا الإنجاز سوى عدد قليل من الدول، بدءا من الاتحاد السوفياتي سنة 1966.

ومع ذلك، تعرّض “أوديسيوس” لأضرار خلال الهبوط على سطح القمر، بسبب عطل في نظام الملاحة الخاص به مما دفعه إلى الاقتراب من القمر بسرعة كبيرة.

وبعد سلسلة من التعديلات، ستسعى الشركة هذه المرة إلى إنجاز هبوط متحكم به على سطح القمر بالقرب من قطبه الجنوبي الذي بات موضع تسابق إذ يحتوي على الماء على شكل جليد.

وقد قررت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) قبل سنوات تكليف القطاع الخاص إرسال معدات وتقنيات إلى القمر من أجل خفض تكلفة الرحلات وتسريع وتيرتها.

وسيُحمَّل المسبار “أثينا” البالغ ارتفاعه أكثر من 4 أمتار بأدوات علمية كثيرة مخصصة تحديدا لحفر الأرض بحثا عن المياه وموارد أخرى.

شا/رك/جك