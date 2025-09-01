شركة إدارة ناقلة أعلن الحوثيون استهدافها: الناقلة لم تتعرض لأضرار

1دقيقة

لندن (رويترز) – قالت الشركة التي تتولى إدارة ناقلة كيماويات ترفع علم ليبيريا وأعلن الحوثيون يوم الاثنين استهدافها إنها لم تصب بأضرار ووضعها لا يزال مستقرا تحت قيادة ربانها.

وذكرت شركة الشحن (إيسترن باسيفيك شيبنج) ومقرها سنغافورة في بيان “نحن على علم بتقارير أمنية تقول إن السفينة التي نديرها سكارليت راي كانت هدفا لهجوم يشتبه أنه من قبل الحوثيين”.

وأضافت “نؤكد أن السفينة لم تصب بأي ضرر” وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وقالت جماعة الحوثي يوم الاثنين إنها أطلقت صاروخا باتجاه ما قالت إنها الناقلة سكارليت راي المملوكة لشركة إسرائيلية بالقرب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وشركة إيسترن باسيفيك شيبنج مملوكة لقطب الأعمال الإسرائيلي إيدان عوفر الذي أسس والده الراحل سامي عوفر قطاع الشحن في إسرائيل.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)