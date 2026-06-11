شركة إعمار العقارية تكشف عن مشروع بنحو 55 مليار دولار في دبي

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كشفت شركة إعمار العقارية الإماراتية الخميس عن إطلاق مشروع بقيمة نحو 55 مليار دولار في دبي، عقب أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب في الشرق الأوسط، والتي تأثر بها البلد الخليجي.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على منصة إكس “إعمار العقارية تُعلن نيتها إطلاق مشروع تطويري في قلب دبي بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليار درهم”.

وأضاف أن المشروع سيمتد على مساحة 4,5 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يستوعب نحو 150 ألف نسمة.

ونشر رئيس مجلس إدارة شركة إعمار محمـد العبار بيانا على حسابه في إنستغرام، جاء فيه أن المشروع سيطل على أبرز معالم دبي، وفي مقدمتها برج خليفة الشاهق وبرج العرب وجريرة “نخلة جميرا” الاصطناعية.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهرين من وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط. ونفّذت إيران موجة مكثفة من الضربات على جيرانها في الخليج ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية على طهران.

وأطلقت إيران ما يقارب 3000 صاروخ وطائرة مسيرة على الإمارات، وهو عدد يفوق الهجمات التي استهدفت أي دولة أخرى في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، خصم طهران اللدود.

ورغم اعتراض معظم الهجمات، إلا أن الحرب أثرت سلبا على اقتصادات دول الخليج العربية، التي لطالما اعتُبرت ملاذًا آمنا.

ويعتمد اقتصاد إمارة دبي بشكل كبير على السياحة والنقل الجوي عبر مطارها الدولي، كما أن سوقها العقاري كان مزدهرا قبل نشوب الحرب.

ولدعم اقتصاد إمارة دبي، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حزمتين من التسهيلات في أقل من شهرين.

وتصل القيمة الإجمالية للدعم المرصود إلى 2,5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار).

آية/م ل/لين