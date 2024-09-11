شركة إماراتية تكشف عن نموذج “ناندا” للذكاء الاصطناعي التوليدي للغة الهندية

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أعلنت شركة “جي42” الإماراتية للتكنولوجيا عزمها إطلاق قريبا “ناندا” (NANDA)، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة الهندية يتكون من 13 مليار بارامتر، ودُرِّب على قاعدة بيانات تضم ما يقرب 2,13 تريليون وحدة لغوية، بما في ذلك اللغة الهندية.

وجاء ذلك خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند هذا الأسبوع.

وقالت “جي 42” في بيان إن إطلاق نموذج “ناندا” وباسمه المستوحى من إحدى أعلى قمم الجبال في الهند، يأتي نتيجة التعاون بين “إنسبشن”، الشركة التابعة لمجموعة “جي42″، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة “سيريبراس سيستمز” لصناعة الرقائق.

وأضافت أنه “تم تدريب النموذج من خلال كوندور جالاكسي، أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة لحلول الذكاء الاصطناعي في العالم لأغراض التدريب والاستدلال، والذي بُني بالتعاون بين جي42 وسيريبراس سيستمز”.

وأشارت إلى أن ناندا “سيوفر الفرصة لأكثر من نصف مليار متحدث باللغة الهندية لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي”.

أم/