شركة إيتا للطيران تستأنف رحلاتها من وإلى تل أبيب مطلع يناير

1دقيقة

روما (رويترز) – ذكر بيان يوم الجمعة أن شركة الطيران الإيطالية (إيتا) ستستأنف رحلاتها المباشرة من وإلى تل أبيب اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني، لتعود بذلك الرحلات مع مطار فيوميتشينو الرئيسي في روما.

وأضاف البيان أن الشركة، وهي جزء من مجموعة لوفتهانزا، ستشغل مبدئيا مسارين يوميا من وإلى تل أبيب.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار هذا الشهر بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو اتفاق يتعرض للاختبار بسبب اندلاع أعمال عنف بشكل متكرر.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)