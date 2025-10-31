The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شركة إيتا للطيران تستأنف رحلاتها من وإلى تل أبيب مطلع يناير

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

روما (رويترز) – ذكر بيان يوم الجمعة أن شركة الطيران الإيطالية (إيتا) ستستأنف رحلاتها المباشرة من وإلى تل أبيب اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني، لتعود بذلك الرحلات مع مطار فيوميتشينو الرئيسي في روما.

وأضاف البيان أن الشركة، وهي جزء من مجموعة لوفتهانزا، ستشغل مبدئيا مسارين يوميا من وإلى تل أبيب.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار هذا الشهر بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو اتفاق يتعرض للاختبار بسبب اندلاع أعمال عنف بشكل متكرر.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية