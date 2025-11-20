شركة الذكاء الاصطناعي السعودية “هيوماين” تعلن عن شراكة مع “إنفيديا”

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي السعودية “هيوماين” Humain الأربعاء عن شراكة مع “إنفيديا”، وذلك بعد موافقة السلطات الأميركية على تصدير رقائق متقدمة من تصنيع الشركة الأميركية العملاقة إلى المملكة.

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع واشنطن حيث أبرم اتفاقيات عدة مع الولايات المتحدة، من بينها “شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي”، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت “هيوماين” في بيان أن الاتفاقية التي أبرمتها مع “إنفيديا” تُمهّد الطريق لشراكة “موسعة” تهدف إلى “نشر ما يصل إلى 600 ألف بنية تحتية قائمة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

وأضافت “بالإضافة إلى تطوير مراكز بيانات مدعومة من إنفيديا في المملكة العربية السعودية، ستوسّع هيوماين عملياتها لتشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مدعومة أيضا بتقنية الذكاء الاصطناعي من إنفيديا”.

تخضع صادرات رقائق شركة “هيوماين”، ومقرها كاليفورنيا، الأكثر تطورا والمستخدمة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها، لسيطرة الولايات المتحدة التي تخشى من إمكانية تحويل هذه التقنيات إلى منافستها الصين.

أعلنت وزارة التجارة الأميركية الأربعاء أنها أذنت بتصدير رقائق “إنفيديا” لحساب “هيوماين” ومجموعة “جي 42” التي تتخذ مقرا لها في الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت أن الشركتين ستتمكنان من شراء ما يعادل 35 ألف رقاقة “إنفيديا بلاكويل”.

تأسست “هيوماين” في أيار/مايو الماضي، وهي إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وهو جهة رئيسية في تمويل المشاريع الضخمة التي تهدف إلى دعم تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.

يرأس مجموعة “جي 42” التي استثمرت فيها مايكروسوفت 1,5 مليار دولار في عام 2024، مستشار الأمن الوطني الإماراتي وشقيق رئيس الدولة طحنون بن زايد.

وتبني المجموعة خصوصا مركز بيانات بسعة 1 غيغاوات في الإمارات لشركة “أوبن إيه آي” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالشراكة مع “أوراكل” و”سيسكو”و”إنفيديا” و”سوفتبنك”.

دس/جك/لين