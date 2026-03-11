شركة الطيران الهولندية “كي ال ام” تلغي رحلاتها إلى دبي حتى 28 آذار/مارس

أعلنت شركة الطيران الهولندية “كي ال ام” الأربعاء إلغاء جميع رحلاتها إلى دبي حتى 28 آذار/مارس، لأسباب أمنية في ظل تواصل الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة “بالنظر للاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، قرّرت كي إل إم إلغاء جميع الرحلات إلى دبي حتى يوم 28 آذار/مارس ضمنا”.

وأضافت الشركة “سلامة ركابنا وطاقمنا تظل دائما أولويتنا القصوى”، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع عن كثب وتبقى على تواصل مع السلطات المختصة.

كما تعمل شركة الطيران، من جهة أخرى، مع وزارة الخارجية الهولندية على إعادة المواطنين العالقين في المنطقة.

وكانت مجموعة الطيران الألمانية لوفتهانزا قد أعلنت الاثنين تمديد تعليق رحلاتها من وإلى عدد من المطارات الرئيسية في الشرق الأوسط، ولا سيما في الإمارات ولبنان وإسرائيل وإيران.

وتعلق إلى 15 آذار/مارس ضمنا الرحلات المتجهة إلى دبي وأبوظبي والدمام (المملكة العربية السعودية) وعمّان وأربيل والآتية منها، وحتى 28 آذار/مارس تلك التي تربط الشركة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحتى 2 نيسان/أبريل الرحلات من وإلى تل أبيب.

وأخيرا، فإن طهران، الوجهة الأكثر تأثرا والأطول مدة، لن تُخدَم من طرف مجموعة الطيران حتى 30 نيسان/أبريل.

من جهتها، مددت شركة “إير فرانس” تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 13 آذار/مارس. أما رحلاتها إلى دبي وتلك المتجهة إلى الرياض ومنها فمعلقة حتى 12 آذار/مارس. والرحلات المنطلقة من دبي معلقة حتى 13 آذار/مارس، بحسب شركة الطيران الفرنسية.

