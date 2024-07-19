شركة بولندية تنفي استخدام منتجاتها في مسيرات إيرانية

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وارسو (رويترز) – نفت شركة هندسية مملوكة للدولة البولندية يوم الجمعة استخدام قطع من تصنيعها في الطائرات المسيرة القتالية الإيرانية، قائلة إن التحقيق الجاري حاليا يهدف لاستيضاح ما إذا كانت قد حصلت على التصاريح اللازمة للتصدير.

وذكرت إذاعة (راديو زيت) الخاصة يوم الخميس بدون تحديد هوية مصادرها أن شركة (دبليو.إس.كيه بوزنان) باعت مضخات لشركة (موتورسازان) الإيرانية لتصنيع المحركات لاستخدامها في الجرارات، لكن القطع انتهى بها المطاف في طائرات مسيرة شحنتها إيران إلى روسيا.

وقالت (دبليو.إس.كيه) في بيان “الخبر الذي نشرته إذاعة راديو زيت… يلمح إلى مشاركة (دبليو.إس.كيه بوزنان) في إمداد صناعة الأسلحة الإيرانية واستخدام مكوناتها في إنتاج إيران طائرات مسيرة قتالية”.

وأضافت “تنفي الشركة هذه المعلومات بصورة قاطعة”.

وتورد إيران آلاف الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز (شاهد-136) إلى روسيا منذ بدء موسكو غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وتُستخدم الطائرات المسيرة في إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب البنية التحتية البعيدة عن خطوط المواجهة.

وذكرت الشركة البولندية أن الادعاء العام يجري تحقيقا في تصدير أجزاء من تصنيعها إلى إيران.

وقال مكتب المدعي العام الوطني في بولندا في بريد إلكتروني يوم الخميس إنه يحقق في ما إذا كانت شركة (دبليو.إس.كيه بوزنان) قد صدرت منتجات مزدوجة الاستخدام من دون التصاريح المناسبة. ولم يشر إلى طائرات مسيرة أو إيران.