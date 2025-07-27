شركة تكنولوجيا المعلومات “تي سي اس” الهندية ستلغي 12 ألف وظيفة

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية العملاقة “تي سي اس” الأحد نيّتها إلغاء حوالى 12 ألف وظيفة، أي نحو 2 % من إجمالي الوظائف فيها بسبب تراجع الطلب على خدماتها.

ويبدأ تطبيق القرار الذي يشمل خصوصا المناصب المتوسطة والعليا، هذا العام، وفق ما كشفت المجموعة التي تعدّ الأكبر في الهند من حيث قيمتها في البورصة.

وتوظّف الشركة نحو 613 ألف شخص حول العالم وتعدّ الخدمات المعلوماتية من أكبر القطاعات الموظّفة لليد العاملة والمساهمة في الدخل الأسري في الهند.

وأوضحت “تي سي اس” أن هذا القرار يندرج في مساعيها لتصبح مجموعة “مهيّأة للمستقبل”، فيما تخوض غمار أسواق جديدة وتعزز استخدام الذكاء الاصطناعي.

وذكرت في بيان “في سياق هذا المسار، نودّع متعاونين مع المنظمة قد لا يكون من المجدي نشرهم”.

وأشارت الشركة إلى أن عملية إعادة الهيكلة تنفّذ “بما يلزم من عناية” لتفادي الإخلال بخدمة الزبائن.

وبعد تسجيل عائدات أدنى من التوقّعات في الربع الثاني من السنة، أعلن المدير التنفيذي للشركة ك. كريتيفاسان أن “الاضطرابات المتواصلة على صعيد الاقتصاد الكلّي والجيوسياسة في العالم أدّت إلى انكماش الطلب”.

وتعدّ الخدمات المعلوماتية من أبرز عناصر الاقتصاد الحديث في الهند ومن أكثر المجالات التي توفّر فرص عمل إدارية ومكتبية لما يعرف بأصحاب الياقات البيضاء، ما يساهم في اتّساع الطبقة الوسطى.

لكن، في ظلّ التباطؤ الذي يشهده القطاع، يواجه مئات الآلاف من المتخرّجين حديثا صعوبات في إيجاد فرص عمل.

اسف-ساي/م ن/ريم