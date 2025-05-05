شركة تُشرف على محتوى فيسبوك وانستغرام ستلغي أكثر من 2000 وظيفة في إسبانيا

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تعتزم شركة “تيلوس انترناشونال”، المسؤولة عن الإشراف على قسم من المحتوى المنشور عبر فيسبوك وانستغرام، إلغاء أكثر من ألفي وظيفة في برشلونة بعد فسخ عقدها مع مجموعة “ميتا”، الشركة الأم لهاتين المنصتين، على ما أفادت مصادر نقابية وكالة فرانس برس الاثنين.

وخلال اجتماع عُقد صباح الاثنين، عرضت إدارة شركة تيلوس “رسميا خطة صرف” تؤثر على “2059 شخصا” في موقعها في برشلونة شمال شرق إسبانيا، على ما أعلنت نقابة لجان العمال (CCOO) في بيان.

وأضافت النقابة أن هذه الخطة يُعنى بها “جميع الموظفين الذين يقومون بمهام الإشراف” على فيسبوك وانستغرام من مكاتب “تيلوس إنترناشونال” التابعة لشركة “تيلوس” الكندية العملاقة للاتصالات، في برشلونة.

وبحسب النقابة التي أشارت إلى أنها وقّعت اتفاقا مبدئيا ينص على “أعلى تعويض قانوني” ممكن للموظفين، فقد صدر القرار بشأن خطة الصرف هذه بعد فسخ عقد بين شركة “تيلوس” و”ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك وانستغرام وواتساب.

وأعلنت نقابات عدة في مطلع نيسان/أبريل عن فسخ العقد، وكانت تطرّقت إلى رقم 2000 موظف في ما يخص عملية الصرف، مشيرة إلى أن العدد الدقيق للأشخاص المتضررين سيخضع لمفاوضات.

ورفض ناطق باسم شركة “تيلوس” تأكيد هذا الرقم عندما سألته وكالة فرانس برس عن ذلك، قائلا إن المناقشات جارية وإن الشركة استمرت في العمل “من مواقع أخرى”.

وعند التواصل به مجددا الاثنين، رفض الناطق مرة جديدة إعطاء العدد الدقيق للوظائف التي سيتم إلغاؤها، مؤكدا أن “الأولوية تبقى دعم أعضاء الفريق المتضررين” من خلال تقديم “مساعدة شاملة لهم، بما في ذلك إعادة توزيعهم في مواقع أخرى من دون التأثير على مخصصاتهم”.

ولم تردّ “ميتا” عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال بها.

في كانون الثاني/يناير، أعلنت المجموعة الأميركية وقف العمل ببرنامج تقصي الحقائق في الولايات المتحدة، وحدّثت قواعدها وممارساتها بشأن الإشراف على المحتوى.

فاب/رك/جك