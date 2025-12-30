شركة صينية تطلب 30 طائرة “ايرباص” من طراز “A320neo”

وقّعت الشركة الصينية لتأجير الطائرات “تشاينا ايركرافت ليزينغ غروب هولدينغز” (CALC) على طلبية “مؤكّدة” على ثلاثين طائرة إيرباص من طراز “A320neo”، بحسب ما كشفت المجموعة الأوروبية الثلاثاء.

وهذا هو العقد الخامس الذي تبرمه الشركة مع “ايرباص”، ما يرفع إلى 282 العدد الإجمالي للطائرات التي طلبتها، من بينها 203 من نموذج “A320neo”. والهدف من هذه الطلبية الجديدة هو “تلبية الطلب القويّ” من زبائن الشركة.

ولم يكشف عن قيمة الصفقة ولم تعد “ايرباص” تنشر تسعيرات طائراتها منذ العام 2018. ومن المرتقب تسليم الطائرات الثلاثين للشركة التي تتّخذ هونغ كونغ مقرّا لها بحلول 2033.

وقال مايك بون المدير التنفيذي للشركة في بيان مشترك إن “الطلبية الأخيرة تعكس رؤيتنا المشتركة للابتكار والطيران المستدام”.

واعتبر بونوا دو سانت-إكزوبيري نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في “ايرباص” أن “CALC تظهر معرفة معمّقة للسوق وحاجات الزبائن، تعكس نوعية مجموعة A320neo”.

وتعدّ طائرات طراز “A320” الطائرات المدنية الأكثر مبيعا في العالم وطُلب منها حوالى 19500 نموذج، من بينها أكثر من 7000 ينبغي تسليمها.

