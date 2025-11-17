The Swiss voice in the world since 1935
شركة طيران الإمارات تبدأ تزويد طائراتها بخدمة “ستارلينك” للإنترنت

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت شركة طيران الإمارات في بيان الإثنين بدء تنفيذ خطتها لتزويد أسطولها من الطائرات بخدمة “ستارلينك” للإنترنت الفائق السرعة خلال العامين المقبلين.

ويتكوّن الأسطول من 232 طائرة.

وأفادت الشركة بأنها بدأت خلال الشهر الجاري تزويد طائرات بوينغ 777 بالخدمة، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بالكامل بحلول منتصف العام 2027. وتستهدف طيران الإمارات تجهيز 14 طائرة شهريا، على أن يبدأ ذلك بأسطول إيرباص A380 في شباط/فبراير 2026.

وتقدّم هذه الخدمة المجانية للمسافرين في كل الدرجات اتصالا بالإنترنت بسرعة تضاهي جودة الإنترنت الأرضي على ارتفاعات التحليق، وفق ما أوضحت الشركة.

م ل/رض

