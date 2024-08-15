شركة علي بابا الصينية تسجل انخفاضا في أرباحها الفصلية بنسبة 29 في المئة

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أعلنت شركة علي بابا الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية الخميس عن انخفاض في صافي أرباحها الفصلية على أساس سنوي بنسبة 29 في المئة، في وقت يؤثر التباطؤ الاقتصادي في الصين على استهلاك الأُسر وربحية الشركات.

وحقّقت المجموعة أرباحا بلغت 24,3 مليار يوان (3,3 مليارات دولار) في الربع الأول من سنتها المالية، مقارنة بـ34,3 مليار يوان في العام السابق.

وارتفعت عائداتها بنسبة 4 في المئة خلال عام واحد لتصل إلى 243,2 مليار يوان (30,8 مليار يورو) وفقاً لبيان أرسلته المجموعة إلى بورصة هونغ كونغ.

وتعدّ شركة علي بابا لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الرقمي ورائدة في التسوّق عبر الإنترنت. ولذلك، تعتبر مقياساً للاستهلاك في الصين.

ونُشرت هذه النتائج في اليوم الذي أعلن فيه أحد المنافسين الرئيسيين لشركة علي بابا في الصين “جي دي.كوم” (JD.com) أنّه ضاعف تقريباً أرباحه الفصلية على أساس سنوي (+92 في المئة) إلى 12,6 مليار يوان (1,6 مليار يورو).

وتواجه شركة علي بابا خلال الأشهر الأخيرة منافسة كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية من قبل شركة “بينديوديو” (Pinduoduo) التي تملك شركتها الأم، “تيمو” (Temu) وهو تطبيق شعبي على المستوى الدولي بأسعار منخفضة.

ونشرت بكين الخميس سلسلة من المؤشرات الاقتصادية اعتُبرت مخيّبة للآمال، رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة لمحاولة إنعاش النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولا يزال العملاق الآسيوي يشهد أزمة غير مسبوقة في قطاعه العقاري الضخم، في ظلّ تباطؤ الثقة لدى الأُسر والشركات، الأمر الذي يعوّق الاستهلاك في حين تهدّد التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تجارته الخارجية.

سبر/ناش/غ ر