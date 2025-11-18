شركة لتزويد المياه في غزة تعلق خدماتها بعد احتجاز حماس لأحد موظفيها

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -أوقفت شركة تدير محطات لتحلية المياه في غزة، والتي تخدم ما يقرب من نصف سكان القطاع، عملياتها احتجاجا على احتجاز حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لأحد موظفيها.

وقال يوسف ياسين، وهو عضو في مجلس إدارة شركة عبد السلام ياسين، إن هذه الخطوة ستؤثر على أكثر من مليون شخص يحصلون عادة على المياه من الشركة.

وأضاف أن أكثر من 70 شاحنة تنقل صهاريج المياه عبر القطاع توقفت عن العمل، مما يهدد بمزيد من الانقطاعات بعد تضرر شبكة خطوط الأنابيب بشدة خلال الحرب.

وقال ياسين لرويترز “الأمر كارثي للأسف، لكن حماية موظفينا أمر مقدس”.

وذكر أن حماس لم تقدم أي سبب للقبض على الموظف في وقت متأخر من أمس الاثنين. ولم يكن لدى حماس أي تعليق عندما اتصلت بها رويترز اليوم الثلاثاء.

وتعمل حماس على إعادة بسط سيطرتها تدريجيا على مناطق في غزة انسحبت منها إسرائيل مع استمرار محادثات ما بعد الحرب بشأن مستقبل القطاع بوتيرة بطيئة. وتطالب قوى أجنبية الحركة بنزع سلاحها وعدم المشاركة في الحكم، لكن هذه القوى لم تتفق بعد على من سيخلف الحركة.

ولا تزال إسرائيل تسيطر على حوالي نصف القطاع.

ويعد تحرك الشركة تعبيرا نادرا عن معارضة حماس التي تدير غزة منذ عام 2007. واندلعت مظاهرات لفترة وجيزة في مارس آذار وأبريل نيسان للمطالبة بإنهاء الحرب وتخلي حماس عن السلطة، لكنها خمدت بعد التحذير من عدم التهاون مع أي إخلال بالنظام العام

وربما تتفاقم أزمة المياه المزمنة في القطاع، والتي زادت سوءا بسبب استمرار الحرب عامين، إذا واصلت الشركة الاحتجاج.

وأوقفت إسرائيل كل إمدادات المياه والكهرباء إلى غزة في بداية الحرب، لكنها استأنفت بعضها في وقت لاحق.

وتعرضت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع للتدمير. وتعتمد مضخات المياه الجوفية في الغالب على الكهرباء من المولدات الصغيرة التي نادرا ما يتوفر لها الوقود.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)