شركة مقرها سويسرا تؤكد إصابة سفينة لها بـ”مقذوفَين” الاثنين قبالة العراق

أكّدت شركة “إم إس سي” MSC التي تتخذ مقرّا لها في سويسرا، أن سفينة تابعة لها تعرّضت الاثنين لهجوم “بمقذوفَين” قبالة العراق، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافها.

وأوردت الشركة في بيان نشرته الثلاثاء أن “سفينتها +إم إس سي ساريسكا 5+ MSC Sariska V أُصيبت بمقذوفَين في ميناء أم قصر” بجنوب العراق المحاذي للحدود مع الكويت والمطلّ على الخليج.

وأوضحت أن “الضربة الأولى حصلت فيما كان القبطان على متن السفينة وهي تغادر الميناء، والثانية حصلت بُعيد ذلك على مكان تواجد الطاقم”، مؤكدة مع ذلك “سلامة” الطاقم.

وفي وقت متأخر الإثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت السفينة “المملوكة للعدو الأميركي الصهيوني، بواسطة صاروخ كروز” ردّا على “الهجوم العدواني الذي شنه الجيش الأميركي (…) على السفينة الإيرانية +ليون ستار+ في خليج عمان”.

واعتبرت “إم إس سي” أن “هذا الإجراء الانتقامي غير مبرر على الإطلاق” لأنها “شركة نقل تجارية محايدة لا تنتمي إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل”.

وأكّد مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن السفينة، التي ترفع علم بنما، أُصيبت بـ”صاروخ” ألحق أضرارا بها.

وبحسب موقع “مارين ترافيك” لتتبّع السفن، كانت السفينة متجهة من ميناء أم قصر إلى ميناء حمد في قطر.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن العراق استقبال سفن عدة في موانئه الجنوبية المطلّة على الخليج والتي تشكّل منفذه البحري الوحيد، بعدما تأثر اقتصاده بشكل بالغ جرّاء إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية شباط/فبراير.

ع ك-كبج/ب ق