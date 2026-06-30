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شركة نرويجية تزود الكويت بمنظومة دفاعية قيمتها 400 مليون دولار

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1دقيقة

جدانسك 30 يونيو حزيران (رويترز) – قالت شركة كونجسبرج جروبن النرويجية اليوم الثلاثاء إنها ستزود الكويت بمنظومة دفاعية في إطار اتفاق مع شركة رايثيون بموجب برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأمريكي.

وذكرت الشركة أن قيمة العقد الخاص بتوريد منظومة الصواريخ النرويجية المتطورة سطح-جو (ناسماس) تبلغ حوالي 400 مليون دولار.

• أضافت الشركة أن منظومة ناسماس الدفاعية المتنقلة التي تطورها بالتعاون مع شركة رايثيون، ستساعد الكويت على حماية سكانها وبنيتها التحتية من التهديدات الجوية.

• تعرضت الكويت الأسبوع الماضي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة قال الحرس الثوري الإيراني إنها جاءت ردا على ضربات أمريكية استهدفت إيران.

• تظهر البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة أن 15 دولة أخرى تستخدم منظومة ناسماس.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

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