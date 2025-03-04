شركة هونغ كونغ ستبيع موانئ بنما لتحالف تقوده الأميركية بلاك روك

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اعلنت شركة هاتشيسون في هونغ كونغ أنها وافقت على بيع قناة بنما وموانئ أخرى لتحالف تقوده الولايات المتحدة، وذلك بعد ضغط شديد مارسه الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقالت شركة “سي كاي هاتشيسون القابضة” إنها ستبيع مجموعة من الموانئ غير الصينية وحصة تسعين في المئة في شركة موانئ بنما لتحالف يقوده العملاق الاميركي “بلاك روك” مقابل نحو 19 مليار دولار.

أدارت شركة هاتشيسون على مدى عقود موانئ في بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة الواصلين بين المحيط الهادئ والأطلسي.

ولكن منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، هاجم ترامب ما سماه السيطرة الصينية على القناة التي تعد ممرا استراتيجيا وحيويا كانت الولايات المتحدة تديره في السابق.

حتى أن ترامب رفض استبعاد غزو بنما عسكريا لاستعادة السيطرة على الممر المائي، مما أثار غضب الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

منذ عام 2000، تدير هيئة قناة بنما، وهي وكالة حكومية بنمية، القناة التي يمر عبرها نحو 5% من التجارة العالمية، ونجحت في تحسين الممر المائي والأقفال التي يزيد عمرها على قرن للسماح بمرور السفن الأكبر حجما.

بور/ص ك/ب ق