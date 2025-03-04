مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

شركة هونغ كونغ ستبيع موانئ بنما لتحالف تقوده الأميركية بلاك روك

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

اعلنت شركة هاتشيسون في هونغ كونغ أنها وافقت على بيع قناة بنما وموانئ أخرى لتحالف تقوده الولايات المتحدة، وذلك بعد ضغط شديد مارسه الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقالت شركة “سي كاي هاتشيسون القابضة” إنها ستبيع مجموعة من الموانئ غير الصينية وحصة تسعين في المئة في شركة موانئ بنما لتحالف يقوده العملاق الاميركي “بلاك روك” مقابل نحو 19 مليار دولار.

أدارت شركة هاتشيسون على مدى عقود موانئ في بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة الواصلين بين المحيط الهادئ والأطلسي.

ولكن منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، هاجم ترامب ما سماه السيطرة الصينية على القناة التي تعد ممرا استراتيجيا وحيويا كانت الولايات المتحدة تديره في السابق.

حتى أن ترامب رفض استبعاد غزو بنما عسكريا لاستعادة السيطرة على الممر المائي، مما أثار غضب الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. 

منذ عام 2000، تدير هيئة قناة بنما، وهي وكالة حكومية بنمية، القناة التي يمر عبرها نحو 5% من التجارة العالمية، ونجحت في تحسين الممر المائي والأقفال التي يزيد عمرها على قرن للسماح بمرور السفن الأكبر حجما.

بور/ص ك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية