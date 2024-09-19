شركة يابانية تنفي تصنيع أجهزة اتصال لاسلكية انفجرت في لبنان

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طوكيو (رويترز) – قالت شركة آيكوم اليابانية المصنعة للعلامة التجارية لأجهزة الاتصال اللاسلكي المرتبطة بانفجارات استهدفت جماعة حزب الله اللبنانية إنها لا يمكن أن تكون قد صنعت هذه الأجهزة المتفجرة التي تسببت في مقتل 20 شخصا في لبنان وإصابة مئات آخرين.

وقال يوشيكي إينوموتو المسؤول بالشركة لرويترز خارج مقرها الرئيسي في أوساكا باليابان “لا يمكن تثبيت قنبلة في أحد أجهزتنا أثناء التصنيع. عملية التصنيع آلية للغاية وسريعة، لذا لا يوجد وقت لمثل هذه الأمور”.

وجاء تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة التي استخدمها حزب الله يوم الأربعاء في ضواحي بيروت ووادي البقاع في أعقاب سلسلة انفجارات أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) يوم الثلاثاء أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة ثلاثة آلاف آخرين.

وقالت آيكوم إنها أوقفت منذ عشر سنوات إنتاج نوع الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت، مشيرة إلى أن معظم النماذج المتاحة للبيع ليست أصلية.

وقال إينوموتو “إذا تبين أن المنتج ليس أصليا، فسيتعين علينا التحقق في كيفية قيام أحدهم بتصنيع قنبلة تشبه منتجاتنا. وإذا كانت أصلية، فسيتعين علينا تتبع توزيعها لمعرفة كيف انتهى بها المطاف إلى هناك”.