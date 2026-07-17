شركتان صينيتان تطلبان 95 طائرة “إيرباص” تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار

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أعلنت شركتا طيران صينيتان الجمعة أنهما طلبتا شراء 95 طائرة “إيرباص” تتجاوز قيمتها الاجمالية 17 مليار دولار.

وتُعَدّ الصين سوقا بالغة الأهمية للصادرات الأوروبية من الطائرات والآلات والسيارات.

وأفادت شركة الطيران الوطنية “إير تشاينا” في وثيقة أبلغتها إلى سوق شنغهاي للأوراق المالية بأنها أبرمت اتفاقا لشراء 55 طائرة “إيرباص” لنفسها ولشركة تابعة لها، تبلغ قيمتها الإجمالية 12,44 مليار دولار.

وأشارت الوثيقة إلى أن شركة الطيران التي تتخذ بكين مقرا ستحصل على 15 طائرة “إيرباص” من طراز “إيه 350-900″، بينما ستحصل شركة “شينتشين إيرلاينز” التابعة لها على 40 طائرة من طراز “إيه 320 نيو”.

وأوضحت “إير تشاينا” أنها ستتسلم الطائرات على دفعات بين عامي 2029 و2032.

وأضافت الشركة أن “إيرباص” قدّمت “تنازلات سعرية كبيرة” في صفقتي الشراء.

كذلك أعلنت شركة “هاينان إيرلاينز” التي تمتلك أحد أكبر أساطيل الطائرات في الصين أنها أبرمت اتفاقا لشراء 40 طائرة “إيرباص” من طراز “إيه 320 نيو” في مقابل 5,36 مليارات دولار حدا أقصى.

وأشارت في وثيقة منفصلة لسوق شنغهاي للأوراق المالية إلى أن من المقرر أن تتسلّم الطائرات بين عامي 2028 و2032.

وكانت شركة “تشاينا ساذرن إيرلاينز” أعلنت في نيسان/أبريل الفائت أنها طلبت 137 طائرة “إيرباص” من طراز “إيه 320 نيو” ذات الممر الواحد بقيمة دفترية تبلغ 21,4 مليار دولار.

وفي آذار/مارس، أفادت شركة “تشاينا إيسترن إيرلاينز” بأنها وقّعت صفقة بقيمة 15,8 مليار دولار لشراء 101 طائرة “إيه 320 نيو” أيضا.

وتعتزم مجموعة صناعة الطيران الأوروبية تسليم 870 طائرة تجارية سنة 2026، متجاوزة رقمها القياسي البالغ 863 طائرة في عام 2019.

ميا/ب ح/ع ش