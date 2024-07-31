شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي تعدلان جداول رحلاتهما إلى بيروت

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(رويترز) – قالت شركة طيران الإمارات يوم الأربعاء إن العملاء الذي يتوقفون في دبي في الطريق إلى بيروت لن يسمح لهم بالسفر يوم الخميس ويوم الجمعة، لتكون أحدث شركة طيران تعدل جدول رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية في الأيام القليلة الماضية وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضافت الشركة في تحديث لإرشادات السفر أنها ستسمح بسفر العملاء الذين تبدأ رحلاتهم في دبي أو بيروت.

كما قالت شركة فلاي دبي للطيران يوم الأربعاء إنها ستسير رحلتين يوميا إلى بيروت بدلا من ثلاث رحلات في المعتاد حتى يوم الجمعة.

وعلق عدد من شركات الطيران أو أرجأ أو ألغى رحلات، إلا أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سجل وصول رحلات يوم الأربعاء تابعة لشركات طيران منها طيران الشرق الأوسط والاتحاد والعربية للطيران والخطوط الجوية التركية.