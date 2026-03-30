شظايا صاروخ تصيب ناقلة وقود في مصافي النفط الإسرائيلية

القدس 30 مارس آذار (رويترز) – قالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية اليوم الاثنين إن مبنى صناعيا وناقلة وقود في مصافي النفط الإسرائيلية بمدينة حيفا بشمال إسرائيل تعرضا لسقوط شظايا صاروخ جرى اعتراضه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الصاروخ أُطلق من إيران أو من جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت هيئة الإطفاء إنه جرى رصد إصابة مباشرة لناقلة كانت متوقفة في محيط الموقع وتصاعد دخان كثيف من سطح مبنى قريب. ويعمل رجال الإطفاء حاليا على منع امتداد الحريق إلى مناطق أخرى، بينما يواصلون أيضا البحث عن أشخاص عالقين.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إنه لم يلحق أي ضرر بمنشآت الإنتاج، وإن إمدادات الوقود لن تتأثر.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)