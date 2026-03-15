شظية صاروخ إيراني تصيب مبنى يسكنه القنصل الأمريكي في إسرائيل

15 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن شظية صاروخ إيراني أصابت مبنى سكنيا يستخدمه القنصل الأمريكي في إسرائيل، غير أن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بعدم وقوع إصابات بين أفرادها.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن حطاما سقط على منطقة سكنية عقب اعتراض صاروخ.

وأضاف “تستنكر الولايات المتحدة بشدة هجمات إيران والميليشيات الإرهابية المدعومة منها على البنية التحتية الدبلوماسية والعسكرية والمدنية في المنطقة”.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي – شارك في التغطية رايان باتريك جونز إعداد رحاب علاء وعلي خفاجي للنشرة العربية)