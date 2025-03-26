شعارات مناهضة لحماس أثناء تظاهرة في غزة (شهود)

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أفاد شهود عيان بأن متظاهرين في مواقع عدة في قطاع غزة الاربعاء، رددوا لليوم الثاني هتافات تدعو حركة حماس للتنحي عن حكم قطاع غزة، ورفعوا شعارات مناهضة للحركة، بعد أكثر من أسبوع من استئناف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية.

وشارك مئات الأشخاص في تظاهرة في مدينة غزة، ومئات آخرون في تظاهرة مماثلة في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع، ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب على إحداها “حماس لا تمثلنا”.

وساروا في الشوارع وسط الدمار وهم يرددون هتافات مناهضة لحماس، ومنها “الشعب يريد اسقاط حماس” و”حماس برا برا”.

وقال أحد المتظاهرين إنه يشارك في التظاهرة في بلدة بيت لاهيا “ضد حماس وضد الحرب والتدمير والقتل وضد غلاء الأسعار وضد حرماننا من الطعام والشراب”.

ودعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة في بيان المواطنين الفلسطينيين إلى “اليقظة والحذر والانتباه من كل محاولة لحرف مسار حراككم الجماهيري الغاضب واستغلال معاناتكم ووجعكم لتهديد التماسك الوطني..والتحريض ضد المقاومة”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال يتربص بنا ويسعى للكيد بشعبنا وتصدير أزماته إلينا والدفع بكرة اللهب لساحتنا الداخلية”.

وأضاف البيان “الحذر الحذر لقطع الطريق على كل المتربصين وأعداء المقاومة”.

بور-ع ز-جد/ب ق