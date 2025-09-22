The Swiss voice in the world since 1935
شكوى في فرنسا ضد مستوطنين فرنسيين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

قدّمت جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا الاثنين شكوى ضد فرنسيين إسرائيليين متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال المشاركة في الاستيطان وتأييده في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفق محاميتهم. 

وأفادت سارة سمور وكالة فرانس برس أن الشكوى التي أقيمت الاثنين على مجهولين أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب المختص بالجرائم ضد الإنسانية، تحدد هوية “ستة أفراد” يمكن محاكمتهم. 

وتستهدف الشكوى تحديدا مستوطنين فرنسيين إسرائيليين ومنظماتهم المقربة من اليمين المتطرف الإسرائيلي. 

وتأمل الجمعية من خلال الشكوى بفتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي أدانته الأمم المتحدة. وتستند الشكوى إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي التي تُجرّم أفعالا مثل “الترحيل أو النقل القسري للسكان” و”الاضطهاد” و”الفصل العنصري” باعتبارها “جرائم ضد الإنسانية”، عندما تُرتكب “تنفيذا لخطة مدبّرة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج”. 

وترى الجمعية أن هؤلاء المستوطنين قد يُتهمون بالتواطؤ في جريمة حرب لمشاركتهم في “نقل إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، جزءا من سكانها المدنيين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة”. 

وهي تتهمهم كذلك بجرائم “السرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات السكان المدنيين في الضفة الغربية”. 

وقالت المحامية إن استخدام هذه الأحكام “هو الأول من نوعه”، ورفضت الكشف عن أسماء المستهدفين علنا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني محتمل، “نظرا إلى خطورة الجرائم المزعومة”.

وشاركت “التضامن مع فلسطين في فرنسا” التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم حركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها” (BDS)، في تقديم شكوى في تموز/يوليو ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات في غزة. 

خارج القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

فب/ص ك/الح

