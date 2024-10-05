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شهود: إسرائيل تشن 8 ضربات على الأقل على الضاحية الجنوبية لبيروت

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بيروت (رويترز) – قال شهود إن إسرائيل نفذت ثماني ضربات على الأقل على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت متأخر من مساء يوم السبت منها ضربات بالقرب من مطار بيروت الرئيسي بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان بعض المباني بإخلائها فورا.

كانت إسرائيل وسَّعت نطاق ضرباتها على لبنان، وقال مسؤول أمني لبناني إن إسرائيل نفذت للمرة الأولى ضربة جوية على مدينة طرابلس بشمال البلاد في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، وذلك بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا ومحاولات أخرى من القوات الإسرائيلية للتوغل بريا في جنوب البلاد.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية