شهود: الجيش السوداني يطرد قوات الدعم السريع من وسط الخرطوم

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دبي (رويترز) – قال سكان يوم الأربعاء إن الجيش السوداني طرد قوات الدعم السريع من معظم أنحاء مدينة الخرطوم، في حين قام قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بجولة في القصر الرئاسي والمطار، مما يمثل مكسبا عسكريا كبيرا على الرغم من أن الحرب الأوسع تبدو بعيدة عن نهايتها.

وأضاف السكان أن قوات الدعم السريع انسحبت وانتشر الجيش في وسط المدينة بعد عامين من الصراع المدمر الذي يقسم البلاد الشاسعة إلى مناطق سيطرة متنافسة مع بقاء قوات الدعم السريع متغلغلة في عمق غرب السودان.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في بيان أن البرهان وصل إلى مطار الخرطوم في وسط العاصمة، وقام بجولة في القصر الرئاسي، وذلك في إظهار لسيطرة الجيش على المنطقة.

وورد في بيان للجيش أن طائرة البرهان التي وصلت إلى المطار هي الأولى التي تهبط هناك منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023.

وقال الجيش أيضا إنه سيطر على قاعدة رئيسية لقوات الدعم السريع جنوبي العاصمة، وأشار إلى أنها كانت آخر معقل رئيسي للجماعة شبه العسكرية في ولاية الخرطوم.

ونشر الجيش لقطات أخذت من طائرة مُسيرة لعشرات الأشخاص يسيرون على سد، قال إنها تُظهر انسحاب قوات الدعم السريع عبر النيل. ولم يتسن لرويترز تأكيد أن اللقطات تظهر قوات الدعم السريع، التي لم تعلق بعد على التطورات العسكرية يوم الأربعاء.

ويأتي تقدم الجيش في وسط السودان في الآونة الأخيرة عبر استعادة السيطرة على أحياء من العاصمة ومناطق أخرى في وقت تعزز فيه قوات الدعم السريع سيطرتها في الغرب، مما يزيد من احتدام المعارك ويهدد بدفع البلاد نحو تقسيم فعلي.

وتصف الأمم المتحدة الوضع في البلاد بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب انتشار المجاعة في عدة مناطق وتفشى الأمراض في شتى أنحاء السودان الذي يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة.

واندلعت الحرب قبل عامين بينما كان السودان يعمل على الانتقال إلى حكم ديمقراطي.

وتسببت الحرب في نزوح 12.5 مليون سوداني لجأ كثير منهم إلى دول مجاورة.