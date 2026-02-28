The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شهود: بعض الإيرانيين احتفلوا بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

1 مارس آذَار (رويترز) – أفاد شهود لرويترز بأن بعض الإيرانيين احتفلوا في شوارع طهران ومدن أخرى بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد قُتل في غارات أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

ولم تُعلّق إيران بعد على تصريح ترامب.

وأفاد شهود داخل إيران بأن الاحتفالات جرت في طهران ومدينة كرج المجاورة ومدينة أصفهان بوسط البلاد.

كما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتحقق منها رويترز بعد، احتفالات في أماكن أخرى، مثل شيراز وعبادنان، حيث أطلقت السيارات أبواقها وحملت صورا لمتظاهرين قُتلوا في حملة قمع المظاهرات المناهضة للحكومة في يناير كانون الثاني.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية