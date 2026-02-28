شهود: بعض الإيرانيين احتفلوا بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي

1 مارس آذَار (رويترز) – أفاد شهود لرويترز بأن بعض الإيرانيين احتفلوا في شوارع طهران ومدن أخرى بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد قُتل في غارات أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

ولم تُعلّق إيران بعد على تصريح ترامب.

وأفاد شهود داخل إيران بأن الاحتفالات جرت في طهران ومدينة كرج المجاورة ومدينة أصفهان بوسط البلاد.

كما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتحقق منها رويترز بعد، احتفالات في أماكن أخرى، مثل شيراز وعبادنان، حيث أطلقت السيارات أبواقها وحملت صورا لمتظاهرين قُتلوا في حملة قمع المظاهرات المناهضة للحكومة في يناير كانون الثاني.

