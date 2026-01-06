شهود: سماع دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي في اليمن
6 يناير كانون الثاني (رويترز) – أفاد شهود لرويترز اليوم الثلاثاء بسماع دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن جنوب اليمن.
وقالت مصادر أمنية إن الأسلحة المضادة للطيارات جرى تفعيلها لاستهداف طائرات مسيرة مجهولة الهوية في المجال الجوي فوق القصر.
ولم تتوفر معلومات إضافية على الفور.
وتخضع عدن ومناطق قريبة منها حاليا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات. وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مقيما في القصر، لكن مكانه الحالي مجهول.
وتأتي تطورات اليوم وسط جهود لإنهاء الصراع الذي اندلع الشهر الماضي بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية.
وتسبب الصراع في نشوب خلاف كبير بين الإمارات والسعودية، مما أدى إلى تصدع التحالف الذي أُنشئ في الأصل لمحاربة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي لا تزال القوة العسكرية المهيمنة في اليمن.
واستولى الحوثيون على صنعاء في 2014 وتدخلت دول الخليج في العام التالي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، مما أدى إلى تقسيم اليمن إلى مناطق سيطرة متناحرة.
وعدن هي المقر الرئيسي للسلطة خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2015، لكن قادة الحكومة المعترف بها دوليا غادروا المدينة إلى السعودية في أوائل الشهر الماضي عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على عدن.
واستعادت القوات الحكومية بدعم من غارات جوية سعودية يومي الجمعة والسبت السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة ذات الأهمية الاستراتيجية في شرق اليمن.
(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)