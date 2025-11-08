The Swiss voice in the world since 1935
شهود: مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين وصحفيين في الضفة الغربية

القدس (رويترز) – قال شهود إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مجموعة من القرويين الفلسطينيين والنشطاء والصحفيين يوم السبت خلال تجمعهم لمحاولة قطف الزيتون قرب موقع استيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأصيبت صحفية في رويترز ومستشار أمني يرافقها ضمن آخرين في الهجوم الذي شنه رجال يحملون العصي والهراوات ويرشقون حجارة كبيرة في منطقة قريبة من قرية بيتا الفلسطينية.

وكانت المنطقة، التي تقع جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية، في السنوات الماضية بؤرة لهجمات المستوطنين التي ازدادت في أنحاء الضفة الغربية بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل عامين. وتصاعدت هذه الهجمات خلال موسم قطف الزيتون هذا العام، والذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول.

(تغطية صحفية علي صوافطة من رام الله ومصطفى أبو غنية ومعيان لوبيل وإميلي روز من القدس – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية