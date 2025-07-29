شهود: مستوطن يقتل ناشطا فلسطينيا معروفا في الضفة الغربية

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من يسري جمال

القدس (رويترز) – قُتل الناشط الفلسطيني المعروف عودة الهذالين، مستشار الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار “لا أرض أخرى”، برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين، وفقا لما ذكره خمسة أشخاص قالوا إنهم شهدوا إطلاق النار لرويترز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء “ألقى إرهابيون الحجارة على مدنيين إسرائيليين قرب الكرمل”، وهي مستوطنة إسرائيلية قرب قرية أم الخير.

وأضاف الجيش أن مدنيا مسلحا أطلق النار بعد ذلك على راشقي الحجارة، مضيفا أن الجيش على علم بتقارير عن إصابات غير محددة لأفراد، وأنه أحال الحادث إلى الشرطة.

وأفادت الشرطة بأنها فتحت تحقيقا في “مراحله الأولى” وأن شخصا إسرائيليا قد اعتُقل.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)