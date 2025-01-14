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شولتس: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يبدو في المتناول

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برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار في غزة بات في المتناول على ما يبدو بعد شهور من المفاوضات.

وذكر شولتس في بيان “نتفهم مدى الألم الذي يسببه أي اتفاق مع منظمة حماس الإرهابية لإسرائيل. ومع ذلك، يجب أن تكون حياة الرهائن على رأس الأولويات الآن”، مضيفا أن ذلك يوفر فرصة لوقف إطلاق النار لتخفيف المعاناة في غزة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية