شولتس: اقتراح ترامب إعادة توطين سكان غزة “غير مقبول”

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برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة الذي دمرته الحرب إلى الأردن ومصر “غير مقبول”.

وأضاف شولتس في مؤتمر انتخابي ببرلين “أي خطط لإعادة التوطين، طرد مواطني غزة من هناك إلى مصر أو الأردن، غير مقبول”.

وأكد دعمه لحل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام، وأضاف أنه يتعين أن يكون واضحا أن السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية في غزة.

وقال شولتس “يتعين عدم تبديد الأمل الهش في السلام الذي أصبح ممكنا الآن”، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة، وأضاف أن السلام لن يتحقق ما لم يشعر السكان بأن هناك أملا في مستقبل يحكمون فيه أنفسهم.

والأردن موطن لملايين الفلسطينيين بالفعل، ويعيش عشرات الآلاف منهم في مصر. ورفضت حكومتا البلدين اقتراح ترامب. وغزة ضمن الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها في المستقبل.

وألمانيا من موردي الأسلحة الرئيسيين لإسرائيل مع ارتفاع صادراتها الدفاعية إليها نحو عشرة أمثال تقريبا في 2023 الذي بدأ فيه الصراع مع مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).