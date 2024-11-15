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شولتس سيعقد لقاء مع الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين

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أعلن مصدر في الحكومة الألمانية الجمعة أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل لبحث الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط بشكل خاص.

وقال المصدر إن الاجتماع سيعقد الثلاثاء وسيتناول الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وكذلك العلاقات الصينية الألمانية، خاصة في المجال التجاري.

تسعى الصين التي لم تندد أبدا بالغزو الروسي لأوكرانيا وينظر الغرب بارتياب الى علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع روسيا، إلى الظهور كوسيط في الصراع الأوكراني.

وفي الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، تريد بكين أن تقدم نفسها كطرف أكثر حيادية من الولايات المتحدة.

تحتفظ ألمانيا بعلاقات قوية مع الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لها منذ فترة طويلة، رغم ان برلين شددت لهجتها في الاونة الأخيرة سعيا إلى إيجاد توازن حساس بين استمرار التعاون الاقتصادي وحماية مصالحها الاستراتيجية والأمنية.

زار شولتس الصين مرتين منذ بدء ولايته في عام 2021. 

يشعر أكبر اقتصاد أوروبي بالقلق أيضا من شبح حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد أن زادت بروكسل الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية، والتي تعتبرها مدعومة بشكل غير قانوني من بكين.

تضم مجموعة العشرين التي تعقد قمة الاثنين والثلاثاء في ريو دي جانيرو، أكبر اقتصادات العالم وبينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وكذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، وتطغى على مناقشاتها بشكل متزايد التوترات الجيوسياسية.

سمك/نور/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية