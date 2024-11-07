شولتس مدعو إلى تسليم السلطة بسرعة بعد انهيار ائتلافه الحكومي

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واجه المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس تحديا من منافسيه المحافظين الذين دعوا إلى طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان الأسبوع المقبل، لتسريع إجراء انتخابات مبكرة بعد انهيار الائتلاف الحكومي أمس.

وقال زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي فريدريش ميرتس إن التحالف بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس، وحزب الديموقراطيين الأحرار (ليبرالي)، وحزب الخضر “فشل”، و”لا يوجد أي سبب لطرح مسألة الثقة بالحكومة في كانون الثاني/يناير”، كما يرغب شولتس.

وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.

وقال ميرتس “ببساطة لا نستطيع أن نتحمل أن تكون لدينا حكومة بدون أغلبية لأشهر”.

– جدل بسبب الميزانية –

انهار الائتلاف الحكومي الألماني الهش إثر إقالة شولتس وزير المال وزعيم حزب الديموقراطيين الأحرار كريستيان ليندنر مساء الأربعاء.

وسيستبدل شولتس ليندنر بأحد مستشاريه المقربين، وهو يورغ كوكيز (56 عاما) الخبير في قضايا الاقتصاد.

وانسحب سائر وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة إثر إقالة ليندنر باستثناء وزير النقل فولكر فيسينغ الذي أعلن أنه سيبقى في الحكومة متخليا عن حزبه الذي لا يتفق معه.

وأتت الإقالة إثر خلافات عميقة بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس والليبراليين بزعامة ليندنر حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، حيث يؤيد الأول إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما يدعو الليبراليون إلى خفض الانفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.

وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المال، قال شولتس “نحن في حاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا”.

ومساء الأربعاء، قال شولتس إنّه أقال وليندنر لأنّه “خان ثقتي مرارا… العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه”، منددا بسلوك “أناني”.

من جهته، اتهم ليندنر شولتس بأنه يجر البلاد “إلى مرحلة من عدم اليقين” من خلال دفع “التحالف إلى انهيار مدروس”.

وأتت الإقالة بعد يوم من المحادثات الأربعاء، لمحاولة إنقاذ الحكومة التي يقودها شولتس منذ نهاية العام 2021.

وبات شولتس يترأس حاليا حكومة أقلية ويأمل في تمرير بعض التشريعات التي تعتبر ذات أولوية من خلال الحصول على غالبية على أساس كل حالة على حدة.

– منتصف كانون الثاني/يناير؟ –

أما بالنسبة إلى ميزانية 2025 التي تسبب إعدادها بالأزمة الحالية، فتسود حالة من عدم اليقين. وفي حال عدم إقرار ميزانية في البرلمان، سيكون من الممكن تطبيق نسخة بالحد الأدنى ومخفضة اعتبارا من كانون الثاني/يناير.

وأشار المستشار الألماني الأربعاء الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، في خضم احتمالات كبيرة بألا تكون النتيجة لصالحه، ما سيمهد لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال إنه “عندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما اذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة” قد تقام في نهاية آذار/مارس، بعدما كانت مقررة في أيلول/سبتمبر.

وأثّر انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم منذ نهاية العام 2021 في برلين، على جدول أعمال أولاف شولتس. ومع ذلك، توجه إلى بودابست الخميس للقاء قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعات منظمة في العاصمة المجرية.

ولكن ألغى شولتس رحلته المقررة إلى باكو لحضور مؤتمر المناخ “كوب29” الذي يبدأ الاثنين، بحسب ما قال متحدث باسم الحكومة الخميس لوكالة فرانس برس، فيما تضغط المعارضة المحافظة على المستشار لتنظيم تصويت على الثقة في الأيام المقبلة.

وبالإضافة إلى ائتلاف الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارض المحافظ، تطالب ثلاثة أحزاب أخرى بإجراء تصويت على الثقة في الأيام المقبلة هي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والحزب اليساري “بي اس دبليو”، وحزب الديموقراطيين الأحرار (ليبرالي).

ودعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس، الزعماء السياسيين في البلاد إلى التحلي بـ”الحكمة” و”المسؤولية” بعد انهيار الائتلاف الحكومي.

وأضاف الرئيس الذي سيكون مسؤولا عن حل مجلس النواب في حال عدم حصول الحكومة على ثقته لدى حصول التصويت “إن بلادنا تحتاج إلى أغلبيات مستقرة وحكومة فعالة”.

– ظل ترامب –

من النادر جدا أن ينهار تحالف في ألمانيا، لكن أضعفت خلافات حول الاقتصاد والهجرة ومشاجرات شخصية الائتلاف الحكومي على مدى أشهر.

وعنونت مجلة “دير شبيغل” الخميس “لحسن الحظ انتهى الأمر”، ملخّصة الشعور الجماعي.

ورأت المجلة أن أي “تحالف مكون من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وحزب الديموقراطيين الأحرار، وحزب الخضر لا مستقبل له على المستوى الفدرالي، ليس بعد الانتخابات الجديدة المحتملة في الربيع، ولا في المستقبل المنظور أيضا”.

وأمل شولتس أن يؤدي انتخاب دونالد ترامب المؤيد لسياسات الحمائية والمواجهات الدبلوماسية، رئيسا للولايات المتحدة، إلى إرغام ائتلافه على توحيد صفوفه، لكن حدث عكس ذلك.

وإذا أُجريت الانتخابات غدا، فسوف تحل المعارضة المحافظة في المركز الأول حاصدة أكثر من 30 في المئة من الأصوات وفقا لاستطلاعات الرأي، وسيكون فريدريش ميرتس الأوفر حظا ليصبح المستشار.

لكنه سيواجه أيضا صعوبة في تشكيل ائتلاف غالبية، مع حلول “حزب البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في المركز الثاني في استطلاعات الرأي في البلاد.

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