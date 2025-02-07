شولتس يؤكد للشرع في اتصال هاتفي دعم ألمانيا لسوريا “حرة وآمنة”

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تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي استمر زهاء ساعة الجمعة دعم بلاده لسوريا “حرّة وآمنة لكلّ أطياف شعبها”، بحسب ما أعلنت المستشارية الألمانية.

وقال المتحدث باسم المستشارية ستيفن هبستريت في بيان إنّ شولتس والشرع “اتّفقا على أنّه من الضروري الآن إطلاق عملية سياسية” تشمل “جميع السوريين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية”.

وهنأ شولتس “الشعب السوري على نجاحه في إنهاء عهد الرعب الذي فرضه نظام الأسد”، بحسب المصدر نفسه.

هذا أول اتصال رسمي بين الزعيمين منذ تعيين أحمد الشرع الأسبوع الماضي رئيسا انتقاليا في سوريا.

وتلقى أحمد الشرع الأربعاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت المستشار الألماني للرئيس السوري الجديد أن ألمانيا “مستعدة لدعم إعادة إعمار سوريا” حتى “تصبح وطنا حرا وآمنا لجميع سكانه”، بحسب بيان المستشارية.

في أعقاب سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، عادت المناقشات حول استقبال اللاجئين السوريين إلى الواجهة في ألمانيا التي أعلنت، مثل العديد من الدول الأوروبية، تجميد إجراءات طلب اللجوء.

وتستضيف ألمانيا نحو مليون سوري، وصل معظمهم بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، وخاصة خلال “أزمة الهجرة” عام 2015.

خلال الاتصال، أكد أولاف شولتس أيضا على “أهمية مواصلة مكافحة الإرهاب من أجل الأمن في سوريا والمنطقة وفي جميع أنحاء العالم”.

وتعهدت السلطات السورية بـ”معاقبة” مرتكبي الهجوم بسيارة مفخخة الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا الاثنين في منبج بشمال سوريا، حيث تقاتل فصائل سورية موالية لتركيا قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد.

بفي/بم-ح س/ص ك