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شولتس يدعو في اتصال هاتفي مع ميقاتي إلى بدء عملية سياسية في لبنان

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برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء إن من الضروري بدء عملية سياسية في لبنان والسماح للبلاد بالتحرر من النفوذ الأجنبي، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وعبر شولتس عن تضامنه مع الشعب اللبناني.

وقال متحدث باسم شولتس في بيان “من الضروري بدء عملية سياسية الآن. و يجب أن تكون الأهداف هي أمن شعب إسرائيل وسيادة لبنان، دون أي نفوذ أجنبي”.

وذكر البيان أن ألمانيا ستقدم 60 مليون يورو إضافية (64 مليون دولار) لمساعدة الشعب اللبناني.

(الدولار = 0.9275 يورو)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية