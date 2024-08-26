شولتس يعد بتسريع عمليات الترحيل بعد اعتداء زولينغن الارهابي

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تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين ب”القيام بكل ما في وسعه” لتسريع عمليات ترحيل اللاجئين غير الشرعيين بعد الهجوم الدامي الذي وقع في زولينغن وأثار جدلا حادا حول سياسة الهجرة والأمن قبل أيام من انتخابات اقليمية حاسمة.

والمنفذ المفترض للهجوم بالسكين الذي خلف ثلاثة قتلى وثمانية جرحى خلال مهرجان محلي مساء الجمعة، هو سوري يبلغ من العمر 26 عاما يشتبه في صلته بتنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد مطاردة لمدة 24 ساعة، سلم نفسه للسلطات وأعلن أنه “مسؤول” عن الهجوم.

وتعهد المستشار خلال زيارته المدينة الواقعة في غرب ألمانيا بالعمل “بسرعة” على تشديد القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة و”بذل كل ما في وسعه” من أجل “طرد أولئك الذين لا يمكنهم أو لا يجوز لهم البقاء في ألمانيا”.

كما أعرب عن “غضبه” حيال “العمل الإرهابي الذي يستهدفنا جميعا” منددا بالمتطرفين “الإسلاميين الذين يهددون التعايش السلمي بيننا جميعا”.

وعبر سكان المدينة التي تعد نحو 160 ألف نسمة، عن تعاطفهم بوضع باقات الزهور وإضاءة الشموع في الشوارع القريبة من مكان الهجوم.

يأتي الهجوم قبل أسبوع من انتخابات إقليمية يتقدم فيها اليمين المتطرف في ولايتين في شرق ألمانيا.

– “الدولة باتت عاجزة تماما عن ضبط الوضع” –

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه: فقد وقع هجوم آخر بالسكين هذه المرة على يد أفغاني يبلغ من العمر 25 عاما في مانهايم (غرب) نهاية أيار/مايو قبيل موعد الانتخابات الأوروبية في التاسع من حزيران/يونيو.

وأدى الهجوم الذي استهدف تجمعا مناهضا للإسلام ويحتمل أن يكون له دافع إسلامي، إلى مقتل شرطي وإصابة خمسة أشخاص.

ويضعف الهجوم ائتلاف أولاف شولتس الذي يتعرض لضغوط منذ عدة أسابيع لطرد الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم بشكل أكثر فعالية واستئناف عمليات ترحيل الجانحين إلى أفغانستان وسوريا.

لكن الاحصاءات التي نشرتها الشرطة الفدرالية مؤخرا أظهرت أن ألمانيا قامت بترحيل 21206 أشخاص العام الماضي بينما خططت لترحيل نحو 53 ألفا. وغالبا ما يرتبط فشل الإجراءات بعدم وجود وثائق رسمية للأشخاص المعنيين أو اكتظاظ مراكز الاحتجاز.

وقالت المحللة السياسية أورسولا مونش لفرانس برس إن الهجوم يعزز التصور الذي ينقله حزب البديل من أجل ألمانيا (يمين متطرف) بأن “الدولة باتت عاجزة تماما عن ضبط الوضع”.

والمشتبه به الذي قالت السلطات إنه يدعى عيسى ال ح. وصل بحسب عدد من وسائل الإعلام الألمانية إلى المانيا نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، وصدر بحقه أمر بالإبعاد إلى بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل وصوله وحيث كان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء.

واتهم حزب البديل من أجل ألمانيا الحكومات المتعاقبة بالتسبب بـ “فوضى” من خلال استقبال عدد كبير من المهاجرين ودعا إلى “حملة هجومية في مجال عمليات الترحيل”.

ودعا زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي فريدريش ميرز الحكومة إلى “الكف عن استقبال لاجئين” من “سوريا وأفغانستان”. ويفترض أن يلتقي الثلاثاء شولتس للبحث في سياسة الهجرة.

– “انتقاما للمسلمين في فلسطين” –

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجوم قائلا على وكالة “أعماق” الدعائية التابعة له السبت إنه نفذ “انتقاما للمسلمين في فلسطين وكل مكان”.

كما نشر مقطع فيديو يظهر رجلا ملثما زعم أنه المشتبه به يوجه فيه تهديدات بالقتل.

والمشتبه به الذي لم يكن مدرجا على لوائح الاسلاميين الخطيرين، كان يريد “قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص” وفقا لمكتب المدعي العام الفدرالي في كارلسروه.

وطعن الرجل مشاركين في المهرجان “مرات عدة مستهدَفا الظهر والرقبة والجذع” بحسب مكتب المدعي العام.

كانت ألمانيا مسرحا لهجمات جهادية عدة في السنوات الأخيرة. ويعود الهجوم الجهادي الأعنف على الأراضي الألمانية إلى كانون الأول/ديسمبر 2016 حين قتل 12 شخصا صدما بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في وسط برلين.

وقتل في الهجوم خلال مهرجان الجمعة الذي حضره الآلاف، رجلان يبلغان 56 و67 عاما وامرأة تبلغ 56 عاما، وأصيب ثمانية جروح أربعة منهم بالغة.

سمك/ريم-ليل/غد