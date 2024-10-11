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شولتس يلتقي أردوغان في إسطنبول لمناقشة قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا

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برلين (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 19 أكتوبر تشرين الأول، حيث سيناقشان الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي أن الهجرة والقضايا الثنائية والسياسات الاقتصادية ستكون أيضا على جدول الأعمال، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأوضح المتحدث أن تركيا شريك مهم للغاية لألمانيا في قضايا الهجرة والحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث “الحكومة الاتحادية تجري محادثات مستمرة مع تركيا بشأن القضايا المتعلقة بسياسة الهجرة، ومنها التعاون في مجال إعادة اللاجئين”.

وأشارت وكالة أنباء الأناضول التركية للرحلة في وقت سابق من يوم الخميس دون ذكر تفاصيل عن محتوى المحادثات.

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