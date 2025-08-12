The Swiss voice in the world since 1935
شي: الصين والبرازيل يمكن أن تكونا نموذج الاعتماد على الذات لدول الجنوب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال اتصال هاتفي الثلاثاء أن بإمكان البلدين تقديم نموذج للقوى الناشئة “للاعتماد على الذات”، في ظل تفاقم التحديات التجارية والجيوسياسية.

وسعى الرئيسان خلال الأشهر الماضية لتقديم بلديهما على أنهما من اشد المدافعين عن النهج التعددي في التجارة، في تباين حاد مع السياسة الحمائية التي يطبقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال فرض رسوم جمركية مشددة.

وجاء اتصال شي مع نظيره البرازيلي الثلاثاء بعد ساعات على إعلان ترامب تمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما إضافية.

كما يأتي بعد إشارة لولا الأسبوع الماضي إلى أنه ينوي التحدث إلى زعيمي الصين والهند لبحث تنسيق الرد على الإجراءات التجارية الأميركية.

وأفاد شي نظيره البرازيلي بأن العلاقات بين الصين والبرازيل في وضعها الأمثل حاليا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وأكد بأن الصين “ستعمل مع البرازيل لتقديم نموذج للوحدة والاعتماد على الذات بين الدول الكبرى في الجنوب العالمي … والعمل المشترك لبناء عالم أكثر عدلا وكوكب أكثر استدامة”.

وأضاف في تلميح مبطن للرسوم الأميركية بأن “على جميع البلدان أن تتحد وتعارض بحزم النهج الأحادي والحمائية”، بحسب ما نقلت عنه “شينخوا”.

– “الدفاع عن التعددية” –

وذكر بيان صدر عن الرئاسة البرازيلية بأن الاتصال استمر قرابة الساعة ناقش خلالها لولا وشي سلسلة من المواضيع تشمل حرب أوكرانيا ومكافحة تغير المناخ.

وأفاد البيان بأن الرئيسين “اتفقا على دور مجموعة العشرين ومجموعة بريكس في الدفاع عن التعددية”.

كما “تعهدا توسيع نطاق التعاون في قطاعات مثل الصحة والنفط والغاز والاقتصاد الرقمي والأقمار الصناعية”.

سعت بكين في السنوات الأخيرة للتقارب مع بلدان أميركا اللاتينية في مواجهة الولايات المتحدة التي كانت تاريخيا القوة الأكثر نفوذا في المنطقة.

وتجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للبرازيل فيما انضمت ثلثا بلدان أميركا اللاتينية إلى مبادرة “حزام وطريق” الصينية للبنى التحتية.

تصدّر البرازيل كميات كبيرة من حبوب الصويا إلى الصين التي تعتمد بشدة على هذه الواردات كونها أكبر مستهلك في العالم لهذا المنتج.

لكن ترامب يسعى لدفع الصين لاستبدال مصدرها للحبوب المستخدمة في العلف وصناعة زيت الطهي.

وأعرب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد عن أمله في أن تزيد الصين “سريعا طلباتها من حبوب الصويا بأربعة أضعاف” كطريقة لموازنة التجارة مع الولايات المتحدة.

قام لولا بزيارة دولة إلى الصين في أيار/مايو استمرت خمسة أيام عندما قال أمام منتدى للتعاون بين بكين وأميركا اللاتينية إن منطقته لا ترغب ببدء “حرب باردة جديدة”.

بفك/لين/ص ك

قراءة معمّقة

