شي: على الصين والاتحاد الأوروبي “مقاومة سياسة الإكراه بشكل مشترك” (إعلام)

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دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام لبكين في “مقاومة سياسة الإكراه” على خلفية حرب الرسوم الجمركية مع واشنطن، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال شي خلال اجتماع في بكين مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز “يجب على الصين والاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتهما الدولية، وحماية العولمة الاقتصادية وبيئة الأعمال الدولية بشكل مشترك، ومقاومة سياسة الإكراه الأحادي بشكل مشترك”.

وشدد على أن هذا لن “يحمي حقوقهما ومصالحهما المشروعة فحسب، بل سيحمي أيضا… العدالة والإنصاف الدوليين”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني الجمعة إن التوترات التجارية مع بكين يجب ألا “تعيق” التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعملاق الآسيوي، عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني في بكين.

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي “إسبانيا وأوروبا لديهما عجز تجاري كبير مع الصين يجب أن نسعى جاهدين لتصحيحه، ويجب ألا نسمح للتوترات التجارية بإعاقة إمكانات نمو العلاقات (…) بين الصين والاتحاد الأوروبي”.

وتأتي زيارة سانشيز فيما يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته التجارية الدولية أمام الفوضى الناجمة عن رسوم الاستيراد الأميركية التي أُعلنت الأسبوع الماضي وتسببت بهبوط أسواق المال العالمية.

وهذه الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي إلى الصين خلال أكثر بقليل من عامين.

اهل-اهو/الح/غد