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شي جينبينغ في ماكاو للمشاركة في الذكرى ال25 لعودتها للسيادة الصينية

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وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء إلى ماكاو في زيارة تستمر ثلاثة أيام يشارك خلالها في الاحتفالات بذكرى مرور 25 عاما على عودة هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، إلى السيادة الصينية.

وأعيدت هذه المستعمرة البرتغالية السابقة إلى الصين في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 في إطار مبدأ “بلد واحد بنظامين” الذي وعد بحكم ذاتي واسع وحريات مدنية أوسع من تلك المعتمدة في بر الصين الرئيسي.

وماكاو هي المنطقة الوحيدة في الصين التي يسمح بفتح كازينوهات فيها. وباتت تتجاوز مدينة لاس فيغاس الأميركية على مستوى العائدات المرتبطة بألعاب الميسر بفضل تطوير جامح على مدى عقود وانفاق السياح الصينيين.

خلال زيارته، سيشارك شي جينبينغ في مراسم تسلم إدارة ماكاو الجديدة مهامها و”سيجري جولة تفقدية” على ما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية الصينية (الصين الجديدة).

وسيصبح سام هو-فاي الرئيس السابق لأعلى هيئة قضائية في ماكاو، الجمعة المسؤول الرابع عن إدارة هذه المنطقة منذ عودتها إلى السيادة الصينية.

وسيكون أول شخص مولود في الصين القارية وليس في ماكاو يتولى هذا المنصب، والأول الذي لا يملك خلفية في مجال الأعمال.

وقال سام هو-فاي إن ماكاو لا يمكنها أن تعتمد فقط على الكازينوهات التي تشكل 81 % في عائدات الحكومة. وأسف “للتوسع العشوائي” لقطاع ألعاب الميسر على مر السنين معربا عن قلقه من اعتماد المدينة عليها.

وسيكون تنويع الاقتصاد في هذه المنطقة وتكاملها مع منطقة الخليج الكبير التي تضم ماكاو وهونغ كونغ وجزءا من إقليم غواندونغ الصيني، من المواضيع الرئيسية المطروحة خلال زيارة شي جينبينغ غلى ما أفاد محللون.

وأشار بن لي مؤسس شركة IGamiX للاستشارات  إلى أن الرئيس الصيني “قد يريد على الأرجح الاطلاع على استثمارات غير مرتبطة بألعاب” الميسر وعد بها مشغلو الكازينوهات “قبل سنتين” بموجب اتفاق مع السلطات.

وعززت التدابير الأمنية استعدادا للاحتفالات مع منع تحليق المسيّرات وتعليق جزئي لخدمات السكك الحديد.

وشددت عمليات التدقيق بهوية الزوار الآتين بحرا أو برا عبر الجسر الكبير الذي يربط ماكاو وهونغ كونغ ومدينة زوهاي في بر الصين الرئيسي.

وقال أشخاص مرتبطون بالحرية المنادية بالديموقراطية في ماكاو لوكالة فرانس برس إنه طلب منهم عدم التعبير عن انتقادات علنية مع اقتراب موعد الاحتفالات.

بور-جي/غ ر/الح

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