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شي جينبينغ يؤكد لميدفيديف استعداد بكين لتوطيد العلاقات مع موسكو

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أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أن بكين مستعدّة لتوطيد علاقاتها بموسكو، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ويقوم دميتري ميدفيديف الذي بات نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي بجولة هذا الأسبوع في الصين لإجراء محادثات مع مسؤولين في الدولة التي تعدّ شريكا استراتيجيا لبلده.

وقال شي جينبينغ لميدفيديف إن “الصين مستعدّة للعمل مع روسيا لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية”، بحسب التلفزيون الرسمي “سي سي تي في”.

وأفاد المصدر عينه بأن الصين تأمل الاستفادة من “القوّة الدافعة للتعاون بين البلدين، بما يعود دوما بالنفع على البلدين وشعبيهما”.

منذ شنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تعكف الصين على الالتزام بموقف محايد خلافا للولايات المتحدة والبلدان الغربية الأخرى.

لكنها تبقى شريكا سياسيا واقتصاديا مقرّبا من روسيا، ما دفع بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى وصفها بـ”ميسّرة” الحرب التي لم تستنكرها بكين حتّى الساعة.

ويضطلع دميتري ميدفيديف الذي يزور الصين للمرّة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر 2022 بدور محدود في النظام السياسي الروسي وبات يعرف خصوصا بخطاباته المعادية للغرب على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب “سي سي تي في”، قال شي لميدفيديف في قصر الشعب في بكين إنه ينبغي للصين وروسيا “تعزيز التواصل والتعاون في أطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة وآلية التعاون لبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون”.

ميا-جي/م ن/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية